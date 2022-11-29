Готова отдать все, что только может: военный эксперт объяснил, что означает передача Францией реактивной системы LRU

Французское вооружение будет наносить огромный ущерб оккупантам в тылу.
Военный эксперт Иван Киричевский считает, что передачей реактивной системы залпового огня LRU свидетельствует о том, что Франция "готова отдать Украине все, что только может".
Такое мнение он высказал в эфире "Эспрессо".
По его словам, дальность РСЗО LRU составляет 84 км.
"Нужно отметить, что это политический шаг: Франция демонстрирует, что готова отдать все, что только может. Во Франции к началу войны таких систем было всего 12, и получается, что она уже отдает нам уже. Это при том, что Франция тоже на эти системы рассчитывает, там ракеты ATACMS должны быть", – отметил он.
Киричевский отметил, что это вооружение будет наносить огромный ущерб оккупантам в тылу.
"Где-то на ресурсах было предание о том, как наши бойцы работают на аналогичной немецкой машине Mars II — залпа одной такой машины хватило, чтобы уничтожить вражеский эшелон сразу на 12 цистерн. Как минимум, какая-то БТГ осталась без горючего, и это одним залпом одной установки", — добавил он.
Военная помощь Франции
Напомним, 29 ноября министр обороны Украины Алексей Резников проинформировал, что украинские силы получили еще одну французскую реактивную систему залпового огня (РСЗО) LRU.
Кроме того, недавно Франция передала Украине зенитно-ракетные комплексы Crotale и реактивные системы залпового огня LRU.
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