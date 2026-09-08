Готовил диверсии и собирал данные об украинских самолетах: в Румынии разоблачили агента РФ

Румынские спецслужбы предотвратили российские диверсии / © Romania Journal

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В Румынии правоохранительные органы официально сообщили о срыве опасного диверсионного плана, к подготовке которого причастен 40-летний гражданин России. Злоумышленник долго собирал секретные данные о военных объектах НАТО, критической инфраструктуре и перемещении украинских грузовых самолетов Antonov.

Об успешной контрразведывательной операции сообщило Romania Journal.

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Операция спецслужб: масштабная слежка за россиянином

Сотрудники румынской разведки совместно с управлением по борьбе с терроризмом начали интенсивную слежку за подозреваемым еще в феврале 2026 года. Эта операция проводилась в тесном сотрудничестве с местной полицией и иностранными партнерскими спецслужбами по выявлению актов гибридной диверсии.

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В период с февраля по июль 2026 г. злоумышленник действовал под прямым руководством своего куратора через зашифрованные мессенджеры. Русский активно отслеживал и идентифицировал стратегические военные цели, делая фотографии и снимая видео на военных базах.

В зону его пристального внимания также попали центры связи, оборонные учреждения и перемещение техники и персонала войск союзников. Вражеский агент собирал разведывательные данные в Бухаресте, а также на территории уездов Клуж, Констанца, Келераш и Илфов.

Украинский след: охота на самолеты Antonov

В ходе расследования выяснилось, что кураторы приказали подозреваемому подробно документировать украинские грузовые самолеты Antonov во время их пребывания в Румынии. Представители разведки отметили, что подобный оперативный шаблон полностью соответствует тактике российских диверсионных сетей по всей территории Европы.

Правоохранители подчеркнули, что этот случай отражает аналогичные враждебные заговоры, которые румынские спецслужбы успешно предотвратили в 2024 и 2025 годах. Российская Федерация продолжает активно использовать уязвимых лиц для выполнения подпольных операций с высоким уровнем риска.

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Угроза безопасности: арест русского шпиона

Благодаря эффективной контрразведывательной операции румынским силовикам удалось нейтрализовать угрозу еще до начала диверсионных действий. После официального задержания мужчины прокуроры подготовили соответствующее ходатайство в Апелляционный суд Бухареста.

Следователи требуют выдать ордер на превентивный арест подозреваемого россиянина на 30 суток. Официальные обвинения базируются на фактах создания прямой угрозы национальной безопасности страны из-за его незаконной деятельности.

Румынская служба информации выразила публичную благодарность всем национальным и международным партнерам за помощь в проведении расследования. Общие меры позволили обеспечить безопасность граждан и надежно защитить стратегически важные объекты от российского вмешательства.

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