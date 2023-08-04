Готовил диверсии на железной дороге и шпионил в портах: в Польше арестовали белоруса

Задержанный гражданин Беларуси принадлежал к российской шпионской сети, в которую входило не менее 16 человек.

Польское Агентство внутренней безопасности задержало гражданина Беларуси, который шпионил в пользу иностранной разведки. Это 16-й участник российской шпионской сети, действовавшей в Польше.

Эту информацию подтвердил в пятницу, 4 августа, министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский.

Как сообщает информационный портал TVP Info, гражданин Беларуси Михаил А. был задержан еще 1 августа.

Подозреваемый в шпионаже мужчина несколько лет жил в России. По данным польской контрразведки, в 2008–2010 годах он работал в Москве, затем переехал в Санкт-Петербург. В России отбыл шестилетний срок заключения.

По информации польской спецслужбы, Михаил А. приехал в Польшу в 2021 году, после чего вышел на контакт с координатором шпионской сети.

Следователи установили, что за выполнение задач, среди которых было шпионаж на объектах критической инфраструктуры, на военных объектах, в морских портах, а также за проведение пропагандистской деятельности задержанный получал систематическое вознаграждение.

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Мужчина часто менял средства связи и уничтожал следы своей деятельности. "Задержанный осознавал, что при выполнении им разведывательных задач на территории Республики Польша ему грозит наказание в виде лишения свободы", — отмечают в польской спецслужбе.

Деятельность подозреваемого заключалась в сборе информации об объектах критической инфраструктуры и проведении диверсионной деятельности, направленной на дестабилизацию политической ситуации в Польше.

Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и постановил взять подозреваемого под стражу

В пресс-службе министра внутренних дел Польши отметили, что интенсивная деятельность Агентства внутренней безопасности позволила выявить диверсионную шпионскую сеть, деятельность которой заключалась в проведении в Польше мероприятий по распознаванию военных объектов и критической инфраструктуры, мониторингу и документированию перевозок с военной и гуманитарной помощью. для Украины, подготовки к сходу с рельсов поездов с помощью для Украины, поджогов имущества и автомобилей и избиения людей, а также пропагандистской деятельности, направленной на разжигание настроений против украинского народа и помощи Польше Украине.

"Задержанный является еще одним установленным участником преступной группировки, выполняющей задачи российских спецслужб", — сообщили в Агентстве внутренней безопасности.

В настоящее время в рамках расследования арестовано 16 человек. Всем задержанным суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

В польской спецслужбе предполагают, что количество арестованных может еще увеличиться.

Напомним, ранее в Польше арестовали хоккеиста из России, выступающего за команду первого дивизиона, по обвинению в участии в кремлевской шпионской сети.

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