Готовил покушение на Зеленского: в Польше будут судить агента российских спецслужб

Поляк собирал информацию для убийства Зеленского в аэропорту Жешув-Ясенко / © Associated Press

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Национальная прокуратура Польши обвинила Павла К. в работе на спецслужбы Российской Федерации с целью подготовки покушения на жизнь президента Украины Владимира Зеленского. По данным следствия, мужчина собирал необходимую информацию о работе международного аэропорта Жешув-Ясенко, которая помогла бы убить Зеленского.

Об этом сообщает Rzeczpospolita.

Во вторник, 20 мая, прокурор Мазовецкого отделения Департамента по борьбе с организованной преступностью и коррупцией в Варшаве подал в столичный суд обвинительное заключение. По данным следствия, Павел К. сотрудничал с агентами российской военной разведки и поддерживал контакты с россиянами, принимавшими непосредственное участие в войне в Украине.

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«В его задачу входил сбор и предоставление информации о мерах безопасности аэропорта Жешув-Ясенко. Это должно было помочь в планировании возможного покушения на жизнь главы иностранного государства, то есть президента Украины Владимира Зеленского», — сообщила прокурор Национальной прокуратуры Катажина Чалув-Яшевская.

Информацию о причастности Павла К. к возможному преступлению Польша получила от коллег из Украины.

«В ходе расследования Национальная прокуратура Польши и Агентство внутренней безопасности сотрудничали с Генеральной прокуратурой Украины и Службой безопасности Украины, что позволило собрать доказательства и сделать важные выводы расследования», — отмечает издание.

Обвиняемый был арестован в Польше еще в апреле прошлого года, и все это время следствие собирало доказательства его преступления. По решению суда относительно Павла К. была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до завершения судебного разбирательства. За совершенное преступление ему грозит лишение свободы на срок до 8 лет.

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Напомним, в СБУ рассказали шокирующий план покушения, которое готовили российские агенты. Кроме Зеленского, хотели убить главу СБУ Василия Малюка, руководителя ГУР Кирилла Буданова и других чиновников.