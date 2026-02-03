Готовил покушение на Зеленского: в Польше вынесли приговор российскому шпиону

Владимир Зеленский / © Getty Images

В Польше завершился судебный процесс над мужчиной, который сотрудничал с российскими спецслужбами и участвовал в подготовке покушения на президента Украины Владимира Зеленского. Окружной суд в городе Замость признал 50-летнего гражданина Польши Павла К. виновным в шпионаже.

Об этом сообщил представитель координатора польских спецслужб Яцек Добжинский.

Следствие установило, что осужденный по собственной инициативе пошел на контакт с оккупантами. Мужчина выразил желание работать на военную разведку страны-агрессорки и выполнять ее задачи на территории Польши.

Ключевой задачей агента был сбор и передача информации о системе безопасности аэропорта «Жешув-Ясенка». Этот объект является критически важным хабом для международной помощи Украине и местом, которым часто пользуются лидеры государств.

Полученная информация должна была помочь российским спецслужбам в планировании возможного покушения на жизнь Владимира Зеленского во время его пребывания на территории Польши.

Мечтал о службе в ГРУ и «Вагнере»

Деятельность шпиона не ограничивалась только наблюдением. По данным правоохранителей, Павел К. открыто заявлял о своей готовности принимать непосредственное участие в войне на стороне агрессора.

В частности, он выражал намерения присоединиться к частной военной компании «Вагнер» и одной из воинских частей Главного разведывательного управления (ГРУ) РФ.

Судя по собранной доказательной базе и серьезности преступления, суд принял решение о лишении свободы. Павел К. признан виновным в шпионаже в пользу иностранной разведки. Ему назначено наказание в виде 3 лет и 6 месяцев заключения.

Напомним, Национальная прокуратура обвинила гражданина Польши Павла К. в сотрудничестве со спецслужбами Российской Федерации.

По данным следствия, мужчина поддерживал контакты с агентами российской военной разведки и лицами, связанными с войной против Украины. Ему инкриминировали сбор и передачу информации о системе безопасности международного аэропорта, которая могла быть использована для планирования нападения на главу иностранного государства — президента Украины.

Информацию о подозреваемом польская сторона получила от украинских правоохранителей. В рамках дела Национальная прокуратура Польши и Агентство по внутренней безопасности сотрудничали с Генпрокуратурой Украины и СБУ.

Павел К. был задержан еще в апреле прошлого года. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.