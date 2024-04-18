Готовил покушение на Зеленского: в Польше задержали российского агента

В его задачи входил сбор информации об охране аэропорта в городе Ряшеве.

Полиция Польши арестовала мужчину, собиравшего информацию для российской военной разведки (ГРУ) с целью убийства президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом в четверг, 18 апреля, сообщила Генеральная прокуратура Польши, передает издание Wirtualna Polska.

Задержание мужчины, идентифицированного как польского гражданина Павела К., произошло накануне, 17 апреля.

По информации правоохранителей, в его задачу входил сбор и предоставление россиянам информации об охране аэропорта в городе Ряшеве. Эта информация требовалась российским спецслужбам для того, чтобы спланировать возможное покушение на жизнь Владимира Зеленского.

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Приграничный с Украиной аэропорт Ряшив-Ясенка является воротами для международной военной и гуманитарной помощи Украине. Аэропорт находится под наблюдением американских войск.

В случае доказательства вины мужчине грозит до восьми лет лишения свободы, сообщает прокуратура.

По словам прокуроров, арест является результатом тесного сотрудничества с украинской прокуратурой и Службой безопасности, предоставившими важную информацию и доказательства.

В СБУ подтвердили, что благодаря успешным действиям и оперативному обмену информацией между Украиной и Польшей завербованного агента спецслужб РФ удалось идентифицировать и задержать на территории Польши.

По ходатайству польской прокуратуры Окружной суд города Варшавы применил в отношении злоумышленника меру пресечения в виде содержания под стражей.

Расследование проводится Агентством внутренней безопасности под наблюдением Национальной прокуратуры Польши. Следственные действия продолжаются.

Напомним, в начале марта этого года российская армия нанесла ракетный удар по Одессе. Ракета ударила в нескольких сотнях метров от кортежа президента Владимира Зеленского, который приехал в город для переговоров с премьер-министром Греции.

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