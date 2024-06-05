Готовил теракт во Франции: полиция арестовала выходца из Донбасса

Полиция Франции арестовала 26-летнего россиянина украинского происхождения по подозрению в попытке изготовления взрывчатки и планировании теракта. Злоумышленника обнаружили после взрыва во вторник, 4 июня, в номере отеля в городке Руасси-ан-Франс, недалеко от парижского аэропорта Шарль де Голль.

Об этом пишет BBC.

Сообщается, что в результате незапланированного взрыва мужчина получил серьезные ожоги и сейчас находится под стражей в больнице. Подозреваемого допрашивают в больнице. Как только состояние его здоровья позволит, мужчина будет арестован.

Следователи Национальной антитеррористической прокуратуры обнаружили в гостиничном номере мужчины оборудование и материалы, предназначенные для изготовления бомбы, а также огнестрельное оружие и фальшивые паспорта.

Сообщается, что вероятный террорист оказался русскоязычным выходцем из временно оккупированной территории Донбасса.

Напомним, французская полиция задержала 18-летнего чеченца по подозрению в подготовке теракта на Олимпиаде. Злоумышленник планировал напасть на зрителей и полицейских на стадионе города Сент-Этьен. Атаку собирался совершить под знаменами террористической группировки "Исламское государство".

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