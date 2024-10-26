Готовили подрывы и пожары: в Польше разоблачена международная диверсионная группа

Деятельность группы заключалась в совершении диверсионных действий и актов саботажа, связанных с пересылкой курьерскими компаниями посылок со скрытой внутри взрывчаткой и опасными материалами.

В Польше правоохранители задержали четырех человек за подготовку и осуществление международной диверсионной деятельности. Фигуранты готовили повреждения промышленных объектов, критической инфраструктуры и поджоги.

Об этом сообщила Национальная прокуратура Польши.

Мазовецкое отделение департамента по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Национальной прокуратуры в Варшаве вместе с Агентством внутренней безопасности Польши проводят расследование "об участии в деятельности внешней разведки в Польше и других странах-членах ЕС путем совершения диверсионных действий".

Там уточнили, что эти диверсионные действия заключаются в повреждении промышленных объектов и критической инфраструктуры в виде аэропортов, самолетов и транспорта, а также разжигании пожаров с использованием курьерского транспорта с самовозгоранием.

Расследование было начато 5 августа 2024 года. В ходе него были задержаны, получили обвинения и были временно арестованы четыре причастных к деятельности разоблаченной международной диверсионной группы. Еще двое злоумышленников объявлены в международный розыск.

В Польше во взаимодействии с правоохранительными органами других стран ЕС проводятся интенсивные мероприятия с тем, чтобы установить полный круг причастных к деятельности этой преступной группировки.

Как отмечается, деятельность группы заключалась в совершении диверсионных действий и актов саботажа, связанных с пересылкой курьерскими компаниями в страны ЕС и Великобритании посылок со скрытой внутри взрывчаткой и опасными материалами, которые самозагорались или детонировали во время транспортировки.

Цель группы также заключалась в том, чтобы проверить канал передачи для этого типа посылок, которые в конце концов должны были отправляться в США и Канаду.

К слову, недавно глава МИД Польши Радослав Сикорский обвинил Россию в гибридных атаках на его страну и пригрозил выдворить посла этого государства.

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