Готовили подземный прорыв в Литву?: что стоит за тоннелями, которые "спалили" на границе с Беларусью

Литва нашла тоннель из Беларуси, Фото: иллюстративное / © Associated Press

Реклама

В Варенском районе на юго-востоке Литвы пограничники раскрыли очередную попытку белорусской стороны расшатать ситуацию на границе ЕС и НАТО. В частности, был найден тоннель. Об этом 28 июля сообщило местное издание LRT.

Аналитикой делится ISW.

Реклама

В Литве обнаружили тоннель, строившийся из Беларуси

Во время патрулирования силы безопасности зафиксировали подозрительные колебания почвы, свидетельствующие об активных земляных работах. Проверка подтвердила догадки: с территории Беларуси прорывали подземный ход, который до момента обнаружения еще не успели закончить.

Реклама

По словам литовских служащих, подобную тактику Минск применяет не в первый раз — аналогичные тоннели ранее уже использовались для незаконной переправки мигрантов и контрабанды товаров.

Этот эпизод является частью более широкой стратегии России по наращиванию своего военного присутствия в Беларуси и ее дальнейшему вовлечению на орбиту интересов Кремля.

С 2021 года белорусский режим регулярно прибегает к гибридной агрессии против западных соседей. Беларусь искусственно направляет потоки тысяч мигрантов к границам Польши, Литвы и Латвии.

Что предшествовало

Напомним, литовские пограничники в Варенском районе обнаружили прокладываемый с территории Беларуси подземный тоннель. По предварительным оценкам Службы охраны государственной границы Литвы этот ход могли готовить для незаконной переправки мигрантов.

Реклама

Подозрительную вибрацию грунта зафиксировали во время патрулирования, после чего к проверке привлекли польских специалистов со специальным оборудованием. Благодаря контрольному бурению удалось найти тоннель диаметром около метра и глубиной 1,5 метра, который на тот момент еще не имел выхода на территорию Литвы.

В ведомстве подчеркнули, что это уже не первый подобный случай: ранее подобные подземные пути находили как в Литве, так и в Польше, где они использовались для контрабанды товаров и нелегальной переправки людей.

Новости партнеров