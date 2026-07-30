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Готовили подземный прорыв в Литву?: что стоит за тоннелями, которые "спалили" на границе с Беларусью
Литовские пограничники нашли недостроенный тоннель, который прокладывали с территории Беларуси. По оценкам экспертов, инцидент вписывается в более широкую стратегию гибридного давления на страны ЕС и НАТО.
В Варенском районе на юго-востоке Литвы пограничники раскрыли очередную попытку белорусской стороны расшатать ситуацию на границе ЕС и НАТО. В частности, был найден тоннель. Об этом 28 июля сообщило местное издание LRT.
Аналитикой делится ISW.
В Литве обнаружили тоннель, строившийся из Беларуси
Во время патрулирования силы безопасности зафиксировали подозрительные колебания почвы, свидетельствующие об активных земляных работах. Проверка подтвердила догадки: с территории Беларуси прорывали подземный ход, который до момента обнаружения еще не успели закончить.
По словам литовских служащих, подобную тактику Минск применяет не в первый раз — аналогичные тоннели ранее уже использовались для незаконной переправки мигрантов и контрабанды товаров.
Этот эпизод является частью более широкой стратегии России по наращиванию своего военного присутствия в Беларуси и ее дальнейшему вовлечению на орбиту интересов Кремля.
С 2021 года белорусский режим регулярно прибегает к гибридной агрессии против западных соседей. Беларусь искусственно направляет потоки тысяч мигрантов к границам Польши, Литвы и Латвии.
Что предшествовало
Напомним, литовские пограничники в Варенском районе обнаружили прокладываемый с территории Беларуси подземный тоннель. По предварительным оценкам Службы охраны государственной границы Литвы этот ход могли готовить для незаконной переправки мигрантов.
Подозрительную вибрацию грунта зафиксировали во время патрулирования, после чего к проверке привлекли польских специалистов со специальным оборудованием. Благодаря контрольному бурению удалось найти тоннель диаметром около метра и глубиной 1,5 метра, который на тот момент еще не имел выхода на территорию Литвы.
В ведомстве подчеркнули, что это уже не первый подобный случай: ранее подобные подземные пути находили как в Литве, так и в Польше, где они использовались для контрабанды товаров и нелегальной переправки людей.