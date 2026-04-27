Готовили заказные убийства и диверсии в Евросоюзе: разоблачена агентурная сеть РФ

Разоблаченные агенты РФ

Правоохранители разоблачили международную сеть, которая готовила тяжкие преступления в странах Евросоюза. Установлены исполнители, посредники и координаторы, которые организовывали и финансировали деятельность.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

Что известно о схеме

Следствие установило, что с августа 2024 г. представители спецслужб РФ через подконтрольных лиц организовали подготовку насильственных действий за рубежом. В частности, в Литве участники сети готовили заказные убийства: они следили за потенциальными жертвами, собирали информацию о месте жительства, маршрутах передвижения и ежедневном расписании.

К деятельности привлекли граждан разных стран. Они выполняли роль наблюдателей, посредников и исполнителей, а также отвечали за финансирование и логистику. Деньги передавали через подконтрольные каналы, используя поддельные документы, чтобы скрыть их происхождение.

Попытку убийства в Литве удалось сорвать. Часть участников задержали, одного непосредственно во время подготовки нападения.

Дальнейшее расследование показало, что сеть действовала и в других странах ЕС. Ее участники собирали данные о военных объектах и технике, предназначенной для Украины, готовили провокации, поджоги инфраструктуры и диверсии на военных предприятиях. Также они рассматривали возможность насильственных действий на территории Украины.

В рамках международной операции правоохранители произвели задержание и обыски в нескольких странах Евросоюза. Часть фигурантов уже была передана Литве. Всего о подозрении сообщили 13 лицам: девять задержаны, в отношении еще четырех выданы европейские ордера на арест.

По данным следствия, к деятельности сети были причастны десятки людей, а ее операции охватывали по меньшей мере несколько европейских стран.

