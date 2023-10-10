Готовились более года: в ХАМАСе рассказали подробности подготовки к нападению на Израиль

О вторжении в Израиль знало только высшее командование ХАМАСа.

Член руководства боевиков ХАМАС за границей Али Барака заявил, что лишь небольшое количество высших командующих в Секторе Газы знало о широкомасштабном вторжении в Израиль, состоявшемся 7 октября 2023 года. По его словам, Иран и Хезболла (ливанская исламистская организация – ред.) не участвовали во вторжении, но "они помогут, если потребуется".

Об этом Али Барака рассказал в интервью Associated Press.

Член руководства боевиков рассказал, что атаку спланировали около шести высших командующих ХАМАС в Газе, и даже ближайшие союзники группировки не были заранее проинформированы о точном времени вторжения в Израиль.

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Операцию вторжения в Израиль под названием "Буря Аль-Аксы" ХАМАС готовил больше года. Али Барака также сказал, что службы безопасности Ирана якобы не помогали планировать атаку по Израилю.

"Лишь несколько командующих ХАМАС знали о нулевом часе", — сказал Барака.

Он признал, что иранские и ливанские боевики помогали ХАМАСу в прошлом, но, по его словам, после войны в Секторе Газы 2014 года ХАМАС якобы производит собственные ракеты и самостоятельно обучает своих бойцов.

Член руководства боевиков ХАМАС за границей Али Барака рассказал, что в боях против ЦАХАЛ принимали участие почти 2000 бойцов ХАМАС из 40-тысячной армии в Секторе Газы.

Барак также добавил, что ХАМАС готов вести длительную войну с Израилем, заявив, что у него "арсенал ракет, которого хватит надолго".

"Мы хорошо подготовились к этой войне и к тому, чтобы иметь дело со всеми сценариями, даже со сценарием продолжительной войны", — резюмировал он.

Напомним, по последним данным, число погибших в Израиле после нападения ХАМАС составляет 900 человек, еще 2500 — ранены.

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