"Готовим до 60 кораблей": Зеленский объявил о старте новой украинской инициативы

Совместно с западными партнерами украинское государство продолжит помогать тем странам, которые больше всего страдают от продовольственного кризиса.

В субботу, 26 ноября, когда в Украине поминают жертв голодоморов, Украина официально объявила о старте новой гуманитарной инициативы Grain from Ukraine ("Зерно из Украины").

Об этом сообщил во время традиционного вечернего обращения украинский президент президент Владимир Зеленский.

По его словам, достигнута договоренность со многими партнерами о совместной работе.

"Евросоюз, США, Франция, Британия, Германия, Япония, Катар, Канада, Норвегия, Нидерланды, Финляндия, Бельгия, Литва, Чехия, Италия, Австрия, Испания, Швеция, Словения, Швейцария и другие. Наш саммит по продовольственной безопасности поддержали более 20 государств”, – проинформировал украинский лидер.

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Общая сумма, аккумулированная для Grain from Ukraine, составляет уже около 150 млн долларов.

“Работа продолжается. Готовим до 60 кораблей”, — сообщил Зеленский

Украинский президент подчеркнул, что эта инициатива преследует большую цель, чем помощь тем странам, которые больше всего страдают от продовольственного кризиса.

“Мы подтверждаем, что никогда больше голод не должен использоваться как оружие. Если бы не украинское продовольствие, если бы не наше совместное с партнерами лидерство, социальную стабильность в таких регионах, как север Африки или Ближний Восток, не удалось бы удержать. Именно этого хотела Россия. Должны – и можем! – этого не допустить”, — заявил Зеленский.

Напомним, в понедельник, 21 ноября, в рамках "зернового" соглашения разрешения на захождение в порты Украины ожидали 76 судов. Из украинских портов вышли только три судна из более 90 тысяч тонн зерна и другой продовольствия.

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