"Готовим соответствующие шаги": Зеленский встретился с руководителями ГУР и внешней разведкой по ситуации в Израиле

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с руководителями ГУР и внешней разведки, дипломатами по ситуации на Ближнем Востоке, а также по общей ситуации в Израиле.

Об этом президент сообщил в официальном телеграмм-канале 9 октября.

"По имеющейся информации – очень четкой, – Россия заинтересована в разжигании войны на Ближнем Востоке, чтобы новый источник боли и страданий ослабил мировое единство, добавил расколов и противоречий и этим помог России уничтожать свободу в Европе", – отметил президент.

По словам Зеленского, глядя на злорадство российских пропагандистов и так называемых иранских друзей Москвы, совершенно откровенно подставляющих плечо напавшим на Израиль, становится понятно, что это значительно большая угроза, чем сейчас мир воспринимает.

"И мы знаем, как этой угрозе противодействовать. И готовим соответствующие шаги. А главное, защищаем необходимость максимального единства мира", – заявил президент.

Между тем, украинские эксперты отмечают, если на Ближнем Востоке начнется большая война, для Украины это будет плохо.

Напомним, 9 октября ЦАХАЛ нанес крупнейшие авиаудары против ХАМАС в Газе, удвоив интенсивность атак.

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