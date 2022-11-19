"Готовимся защищать свою землю": в Беларуси убеждают, что не планируют "втягиваться в конфликты"

На территории Беларуси в 2023 году состоятся учения с армией РФ.

В Минобороны Беларуси не устают заявлять, мол, нет планов втягиваться "в какие-то конфликты". Вместо этого якобы готовят солдат для обороны своей страны.

Об этом заявил белорусский министр обороны Виктор Хренин, пишет "Белта".

"В наших планах нет никаких мыслей ввязываться в какие-либо конфликты. Мы готовимся только защищать свою землю, нашу Родину", — заявил Хренин.

Он напомнил, что в 2023 году на территории республики состоятся совместные российско-белорусские учения "Щит Союза-2023". Мол, это станет "одной из мер оперативно-боевой подготовки военнослужащих".

Напомним, Белоруссия с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, 24 февраля, стала плацдармом для атак на Украину. В Генштабе отмечают, что готовы к возможному вторжению с севера. Кроме того, президент Владимир Зеленский считает, что смысла в наступлении на территорию нашего государства у белорусов нет, а желания в обществе – "точно нет".

Более того — британский военный эксперт, полковник Глен Грант подчеркивает: армия Беларуси неспособна напасть. По его словам, она очень слабая, у нее нет должной подготовки, и многие ее оборудование уже передано России.

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