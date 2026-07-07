Решится ли Россия атаковать НАТО: премьер-министр Швеции оценил угрозу

Премьер Швеции Ульф Кристерссон

Реклама

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что пока нет признаков подготовки России к прямому нападению на страну НАТО.

Об этом он сказал в интервью Bloomberg Television на саммите лидеров Альянса в Анкаре.

"Россия прекрасно понимает, что нападение на страну НАТО было бы крайне плохой идеей", - заявил Кристерссон.

Реклама

Так он ответил на вопрос об опасениях некоторых европейских лидеров по поводу возможной прямой конфронтации между Европой и Россией.

По словам шведского премьера, Стокгольм не видит признаков подготовки России к обычному военному нападению на НАТО. В то же время он подчеркнул, что Москва активно использует другие методы давления.

"Мы не видим никаких признаков этого, но видим много признаков различных гибридных угроз и действий", - сказал Кристерссон.

Среди таких угроз он упомянул повреждения подводных кабелей, а также деятельность судов так называемого теневого флота, которые, по его словам, действуют "безрассудно".

Реклама

Швеция призывает усилить поддержку Украины

Кристерссон также заявил, что Европа должна воспользоваться нынешним усилением украинской обороны и увеличить поддержку Киева.

По его словам, союзники должны не только помогать Украине, но и усиливать давление на Россию.

Швеция, ставшая новейшим членом НАТО, остается одним из самых активных сторонников Украины вместе со странами Северной Европы и Балтии.

По данным Министерства иностранных дел Швеции, эти восемь стран предоставили около трети всей военной поддержки Украине в 2025 году, хотя их совокупное население составляет немногим более 30 миллионов человек.

Реклама

Сама Швеция с начала полномасштабной войны в 2022 году предоставила Украине военную помощь примерно на 128 млрд. шведских крон, или около 13,3 млрд. долларов.

На прошлой неделе Стокгольм подписал контракт о передаче Украине 16 более старых истребителей Saab Gripen в рамках более широкого соглашения по продаже модернизированных версий этих самолетов.

Кристерссон также обратил внимание на усиление российских авиаударов по украинским городам.

"Это дает нам весомую причину усилить противовоздушную оборону Украины, чтобы она могла защитить себя сама", - сказал он.

Реклама

Премьер Швеции подчеркнул, что союзники должны четко дать понять Москве: время не работает на пользу России.

Ранее мы писали, что страны восточного фланга НАТО готовятся к возможному нападению России на Альянс и все меньше полагаются, что США смогут сразу прийти на помощь. Европа спешно укрепляет свою восточную границу из-за угрозы со стороны Москвы. Страны, расположенные ближе всего к России, строят оборонительные сооружения, расширяют резервы, закупают танки, дроны и другую технику.

Новости партнеров