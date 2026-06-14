Готовит собственную игру: Вэнс может отмежевываться от Трампа

Джей Ди Венс и Дональд Трамп / © Associated Press

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Политологиня, американистка и кандидат исторических наук Александра Филиппенко в интервью 24 Каналу высказала предположение, что вице-президент США Джей Ди Венс пытается уйти в тень и меньше ассоциироваться с президентом Дональдом Трампом.

Об этом пишет 24 канал.

Эксперт обратила внимание, что накануне промежуточных выборов в США политическая ситуация для действующей администрации может усложниться. По ее словам, если партия президента покажет слабый результат, глава государства рискует превратиться в так называемую «хромую утку».

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Филипенко отметила, что в последнее время заметно снизилась публичная активность не только самого Трампа, но и представителей его ближайшего окружения.

По ее словам, Джей Ди Вэнс почти исчез из информационного пространства, реже комментирует актуальные события и не делает громких политических заявлений.

Американистка предположила, что дополнительным фактором может быть беременность его жены Уши Вэнса четвертым ребенком. По ее мнению, в будущем это может стать аргументом объяснения возможного отказа от участия в президентских выборах 2028 года.

В то же время, она считает, что политик может сознательно формировать образ семейного человека и дистанцироваться от политического наследия действующего президента.

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«До конца непонятно, как он будет действовать. Не исключено, что он может ворваться в предвыборную кампанию, но это не похоже. Он постоянно рядом с женой Ушей, появляются их общие фотографии, всячески акцентируется внимание на том, что у Джей Ди Венса на первом месте сейчас семья. Поэтому он действительно немного уходит в тень», — отметила Филиппенко.

Она также обратила внимание на сообщения западных медиа о том, что Белый дом якобы рекомендовал Венсу воздержаться от публичных споров в социальных сетях из-за его активности на онлайн-платформах.

Впоследствии вице-президент на время удалил приложение X со своего телефона. В то же время, директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг опроверг информацию о том, что такой разговор между администрацией и Венсом состоялся.

По словам Филиппенко, нынешнее поведение вице-президента не означает, что он окончательно отказался от президентских амбиций.

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«Это не значит, что он точно не будет выдвигаться на выборы в 2028 году, но по состоянию на данный момент может прекратить цель отмежеваться от действующего президента, чтобы меньше ассоциироваться с ним», — пояснила она.

Политологиня также упомянула материал издания The Atlantic, в котором говорилось о заметном снижении публичной активности Дональда Трампа.

«Издание The Atlantic написало прекрасную статью о том, что Дональд Трамп внезапно стал очень скромным, даже застенчивым. Чуть меньше выступает, потому что количество новостей раньше было несусветным, а сейчас как-то все тише и спокойнее стало», — рассказала Филиппенко.

В то же время, как ранее сообщало издание The New York Times, президент США сомневается в том, сможет ли Джей Ди Вэнс стать его политическим преемником.

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Несмотря на это, Трамп продолжает привлекать вице-президента к принятию важных решений, позволяет представлять администрацию на публике и формировать собственный политический образ накануне предстоящих президентских выборов.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп все чаще задумывается о том, кто возглавит его политическое движение в будущем, и устраивает закрытые «опросы» среди соратников.

Мы ранее информировали, что Дональд Трамп заявил, что Джей Ди Вэнс, вероятно, является его основным кандидатом на роль преемника и фаворитом среди поклонников движения MAGA.

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