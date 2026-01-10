Готовит возвращение домой: принц Пахлави призвал транспортников и энергетиков Ирана к забастовке

Наследный принц Ирана Реза Пахлави / © скриншот с видео

Наследный принц Ирана Реза Пахлави, сейчас живущий в Соединенных Штатах, выступил с новым обращением к соотечественникам на фоне массовых беспорядков в Иране. Политик, значительно усиливший свою публичную активность, призвал протестующих брать под контроль центральные районы городов.

Кроме того, в видеообращении, опубликованном в соцсети X в субботу, 10 января, он отметил важность общенациональных забастовок в транспортном и энергетическом секторах.

Как отметил Пахлави, масштабы демонстраций пошатнули правящий истеблишмент и обнаружили хрупкость его аппарата безопасности.

По мнению принца, следующий этап давления на исламистский режим аятолл должен сосредоточиться как на постоянном присутствии на улицах, так и на экономическом давлении, поскольку перекрытие путей финансового питания Исламской Республики Иран парализует ее способность продолжать репрессии.

Принц Реза Пахлави отдельно обратился к работникам транспорта, нефти и газа, а также более широкому энергетическому сектору с просьбой начать общенациональную забастовку.

Также принц-изгнанник призвал протестующих снова выйти на улицы в субботу и воскресенье вечером, начиная с 18:00, призывая их нести национальные флаги, символику и изображение, а также вернуть себе общественные места.

Пахлави подчеркнул, что цель вышла за рамки символических демонстраций, заявив, что протестующие должны быть готовы захватить и удерживать центральные районы крупных городов. Для достижения этой цели принц призвал демонстрантов «двигаться в центры городов по нескольким маршрутам, объединять отдельные толпы и готовиться к длительному пребыванию на улицах, предварительно позаботившись о необходимых вещах».

Обращаясь к представителям сил безопасности и вооруженным формированиям, выразившим поддержку оппозиции, Пахлави призвал их остановить то, что он назвал репрессивной машиной Исламской Республики.

«Я тоже готовлюсь вернуться на родину, чтобы быть с вами, великой нацией Ирана, когда наша национальная революция победит. Я верю, что этот день очень близко», — добавил Пахлави.

Как принц Пахлави оказался в США

Когда в результате исламской революции клерикали и фундаменталисты отстранили от трона его отца, ориентированного на Запад шаха Мохаммеда Резу Пахлави, в 1979 году 19-летний принц проходил стажировку в американских ВВС. Таким образом, восстание у себя дома наследник престола был еще в 1978 году. Сейчас принцу 65 лет.

Напомним, протесты в Иране вспыхнули в конце декабря, причиной стал экономический кризис в стране и обвал национальной валюты. Акции протеста охватили более 270 населенных пунктов в 27 из 31 провинции Ирана.