Готовиться к "худшим сценариям": Си Цзиньпин предупредил силовиков Китая о "бурных временах"

Китайский лидер считает, что систему внутренней безопасности следует модернизировать, чтобы она была эффективной "в реальных боевых ситуациях".

Президент Китая Си Цзиньпин предупредил руководителей силового блока страны, что вопросы национальной безопасности значительно обострились, и призвал рассмотреть "худшие сценарии" и подготовиться к "бурным временам".

Об этом сообщает CNN.

"Сложность и трудности вопросов национальной безопасности, с которыми мы сталкиваемся, значительно возросли", — подчеркнул Си Цзиньпин во время заседания Комиссии по национальной безопасности, органа Коммунистической партии, который координирует внутренние органы безопасности и сосредотачивается, в частности, на борьбе с терроризмом, сепаратизмом и религиозным экстремизмом

"Мы должны придерживаться прагматичного мышления и рассматривать самые плохие сценарии. Мы должны быть готовы пройти через большие испытания, столкнуться с бурными временами", — подчеркнул китайский лидер.

Си Цзиньпин призвал модернизировать систему внутренней безопасности и научить ее быть эффективной "в реальных боевых ситуациях".

Издание напоминает, что Комиссию по национальной безопасности учредил сам Си Цзиньпин в 2013 году.

Со ссылкой на аналитиков в издании отметили, что последние заявления президента Китая являются частью его недавней политики, направленной на то, чтобы уделять больше внимания мерам безопасности за счет экономического роста.

"Все происходящее в Китайской Народной Республике под руководством Си считается проблемой национальной безопасности, поэтому все больше внимания уделяется развитию аппарата безопасности за счет экономического развития", — цитирует CNN Билла Бишопа, эксперта по китайской политике.

Напомним, ранее глава КНР Си Цзиньпин на встрече с лидерами Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана, Туркменистана и Узбекистана предложил расширить сотрудничество, в том числе в оборонной сфере.

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