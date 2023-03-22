Готовится ли Китай захватить российский Дальний Восток и Сибирь — объяснение эксперта

Китай на самом деле очень поддерживает зону влияния РФ на так называемое "постсоветское пространство".

Конфликт РФ и Китая из-за территориальных претензий в Сибири или на Дальнем Востоке был слишком переоценен в западных аналитических центрах, разведке и политических кругах.

Об этом рассказал в интервью ТСН.ua исследователь тайваньского Института исследований национальной обороны и безопасности Юрий Пойта.

По его словам, нет никаких признаков конфликта между этими странами в регионе, где могут существовать территориальные претензии, и не наблюдается противоречий по поводу влияния, скажем, в Центральной Азии.

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"Конечно, какие-то противоречия существуют, но они не приведут к тому, что Китай будет осуществлять какие-то меры против России. Мы должны понимать, что и Россия, и Китай чрезвычайно поддерживают сферы распределения зон влияния. Несмотря на то, что в китайском официальном дискурсе говорится о том, что все страны равны, нет больших и малых стран, все страны должны коммуницировать и имеют равные права в соответствии с уставом ООН, Китай на самом деле очень поддерживает, в частности, зону влияния РФ на так называемое постсоветское пространство”, — отметил эксперт.

По его словам, такое "уважение" к зоне влияния РФ не позволяет заключить, что Китай может захватить территории Дальнего Востока.

"Сейчас большинство вооруженных сил РФ, в том числе те, которые располагаются в центральной части России и на Дальнем Востоке, находятся на поле боя. Фактически там оголенный фронт и Китай это прекрасно понимает. Если Россия это сделала, значит, она доверилась Китаю и Китай не предпринимает никаких действий, чтобы эти территории захватить”, — отметил он.

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