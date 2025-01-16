Готовится ли Россия к завершению войны: в НАТО дали ответ

Нет никакого признака того, что Россия готовится к установлению мира, поэтому государства НАТО должны прилагать больше усилий в военном сотрудничестве с партнерами и усиливать поддержку Украины.

Об этом заявил глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр на пресс-конференции в Брюсселе 16 января, передает "Европейская правда".

Адмирал Бауэр подчеркнул, что отсутствие воли Кремля остановить войну требует ответа со стороны НАТО.

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"Война России против Украины имеет глобальные последствия, и нет никаких признаков того, что Кремль готовится к миру. Путин поставил российскую экономику на военные рельсы и Россия все теснее сотрудничает с Китаем, Ираном и Северной Кореей. Это требует объединенного и сильного ответа. Именно поэтому вкладываем больше усилий в военное сотрудничество, и обмен знаниями и опытом с нашими партнерами", – заявил он.

Адмирал Роб Бауэр сообщил, что заседание Военного комитета НАТО 15-16 января впервые прошло при участии начальников генеральных штабов из 26 стран-партнеров НАТО и Европейского союза.

Среди представленных стран Армения, Австрия, Азербайджан, Египет, Грузия, Израиль, Япония, Иордания, Казахстан, Молдова, Катар, Республика Корея, Сербия, Швейцария и Украина.

"Сегодня начальники Генеральных штабов стран Альянса имели длительный разговор со своим украинским коллегой генералом Александром Сырским. Мы подтвердили, что НАТО будет делать все возможное, чтобы помочь и инвестировать в Украину в последующие годы, защищая международный порядок, основанный на правилах, в том числе через безопасность" помощь и обучение для Украины", – рассказал адмирал Бауэр.

Напомним, президент Украины считает, что для достижения мира и недопущения повторной агрессии России Украина должна иметь сильную позицию, основанную на гарантиях безопасности.

Напомним, ранее ТСН.ua сообщал, какие сценарии окончания войны в Украине обсуждают.

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