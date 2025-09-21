Готово ли НАТО сбивать российские самолеты: The Times назвал условие для решительного ответа

В НАТО обсуждают возможность сбивания российских самолетов, нарушающих воздушное пространство Альянса / © Associated Press

Реклама

В НАТО растет напряжение из-за провокаций России, что заставляет Альянс рассматривать возможность сбивания российских самолетов и принимать решения по «красным линиям». Особенно остро этот вопрос встал после того, как три российских МиГ-31 в течение 12 минут находились в воздушном пространстве Эстонии.

Об этом пишет The Times.

Издание отмечает, что цель кремлевского диктатора Владимира Путина — сделать НАТО бессильным, а также напомнить западной общественности, что конфронтация не ограничивается только Украиной.

Реклама

Правила столкновения: «враждебный акт» vs «враждебный умысел»

Ключевая проблема, сдерживающая НАТО от более решительных действий, заключается в различии между понятиями «враждебный акт» и «враждебный умысел». По словам бывшего старшего командира Королевских ВВС Грега Бегвелла, Альянс не может квалифицировать такие полеты как «враждебный акт», позволяющий применить силу, хотя враждебное намерение очевидно.

"НАТО будет бороться, чтобы определить это как враждебный акт - и Путин это знает", - подчеркнул Бегвелл.

Решение об открытии огня воспринимает военный командир в центре воздушных операций. Итальянские F-35, базирующиеся в Эстонии, были готовы сбить российские МиГи, но не получили приказа. Премьер-министр Эстонии Кристен Михал призвал военных руководителей НАТО встретиться и пересмотреть правила боевого столкновения.

Пример Турции и «серая зона»

Те, кто выступает за более жесткую реакцию, указывают на пример Турции. В 2015 году турецкие ВВС сбили российский бомбардировщик Су-24, залетевший в ее воздушное пространство, и это не привело к более широкому конфликту.

Реклама

«Серые зоны» — это операции, стирающие границу между миром и войной. Их рассчитывают таким образом, чтобы бросить вызов западным странам, но не спровоцировать военные действия. Однако, по словам Грега Бегвелла, "серая зона перестает быть серой, когда она становится черно-белой".

«Мы должны провести четкую границу и быть готовы действовать», — сказал он, добавив, что сбивание российских самолетов, участвующих в подобных вторжениях, может остановить постепенное подрыв доверия к НАТО.

Вопрос о целесообразности усиления правил боевых действий для пилотов, участвующих в операции «Восточный страж», будет обсуждаться на этой неделе на встрече в Бельгии главнокомандующим вооруженными силами НАТО и его коллегами. Однако, учитывая ставки военного противостояния с Россией, многие члены альянса будут желать действовать осторожно. Подобные решения должны приниматься единогласно, и в прошлом члены альянса рассчитывали на лидерство Америки в столь щекотливом вопросе. Однако в администрации Трампа не слишком стремятся к эскалации.

Напомним, в Чехии призвали сбивать российские самолеты и дроны "без предупреждения". По словам президента Чехии Петра Павела, НАТО должно реагировать на провокации России, а нарушение воздушного пространства – достаточный повод для сбивания российских самолетов.