Готовьте "Оскар": Захарова пустила слезу на камеру, рассказывая как убитые на войне спрашивают ее о сделанном (видео)

Представители Министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой можно давать "Оскар" за артистизм. Она пустила скупую слезу, декламируя стихотворение Высоцкого о войне и рассказывая о "дедах, которые воевали".

Видео попало в Сеть.

На кадрах Захарова в интервью читает строчки из стихотворения Владимира Высоцкого "Мы вращаем землю". Спикер МЗС пускает слезы на отдельных словах и никак не может унять свое "душевное состояние" дальше, говоря о сносе советских памятников в странах Балтии и о погибших на войне.

Захарова рассказала, что каждый день, когда она приходит на работу, у нее за спиной "стоят они – живые и мертвые" и спрашивают о сделанном во благо страны.

Напомним, что спикер российского МИД Мария Захарова выразила недовольство тем, что США мешают РФ бомбить Украину, предоставляя системы ПВО. Она предрекла, что из-за этого "война будет продолжаться как минимум до 2025 года".

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