"Готовьтесь к собственной войне с Россией": Жорин призвал Запад усилить оборонную способность

Максим Жорин предупредил партнеров Украины о вероятности войны с Россией.

Заместитель командира Третьей десантно-штурмовой бригады Максим Жорин заявил, что Россия готова "проглотить" всю Европу и призвал Запад усилить оборонную способность.

Об этом он сказал в интервью The Independent.

Жорин сделал тревожное предупреждение партнерам Украины.

"Создайте серьезные оборонительные системы, которые могли бы противостоять России, потому что она, несомненно, откроет свой рот и попытается проглотить остальную Европу", — подчеркнул он.

По его словам, возможно, Третья штурмовая бригада и минимизирует российское наступление, однако угроза нового наступления сейчас реальна. Следующей будет Европа.

"Используйте это время с умом. Пока Россия нападает на Украину, готовьтесь к собственной войне с Россией", — подчеркнул Жорин.

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