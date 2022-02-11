"Готовы к любому сценарию": лидеры стран НАТО обсудили угрозу российского вторжения в Украину

"Готовы к любому сценарию": лидеры стран НАТО обсудили угрозу российского вторжения в Украину

В Альянсе заявили о высоком риске агрессии РФ.

В пятницу 11 февраля лидеры стран-участниц НАТО провели встречу в режиме видеоконференции, на которой обсудили высокий риск агрессии России против Украины.

Об этом сообщил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг, опубликовав в своем Twitter красноречивое фото.

Генсек НАТО уточнил, что совещание лидеров организовал президент США Джо Байден. Кроме американского президента, как показывает обнародованный снимок, участие в совещании принимали лидеры Франции, Германии, Италии, Великобритании, Канады и Евросоюза.

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По словам главы Альянса, целью этой встречи было преодоление "высокого риска предстоящей агрессии со стороны России против Украины".

"Мы сплочены и готовы к любому сценарию. НАТО остается открытым для диалога, обеспечивая защиту всех союзников", — написал Столтенберг.

Напомним, из-за вероятной угрозы российской агрессии президент США Джо Байден призвал американцев немедленно покинуть Украину. Он добавил, что американских военных не будут посылать в зону предполагаемого конфликта.

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