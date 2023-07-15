"Готовы лететь и сражаться" против Путина: неожиданное заявление командующего британскими ВВС

Королевские военно-воздушные силы Великобритании готовы участвовать в воздушных боях против России.

Такое неожиданное заявление главного маршала авиации сэра Ричарда Найтона, недавно назначенного главнокомандующим британских ВВС, цитирует Daily Express.

"Мы готовы лететь и сражаться, и они проиграют", — заявил он в контексте незаконного вторжения России в Украину во время инаугурационной речи на Глобальной конференции начальников авиации и космонавтики штаба ВВС.

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На фоне опасений по поводу сокращения вооруженных сил Великобритании Ричард Найтон подчеркнул важность четкого сообщения противникам о том, что у Королевских ВВС есть реальные возможности противостоять им в воздухе.

Напомним, 29 сентября 2022 года в небе над Черным морем произошел инцидент, во время которого российский истребитель собирался сбить британский самолет. По словам представителей Пентагона, этого не произошло только потому, что ракета не сработала. Два чиновника оборонного ведомства сообщили, что ситуация была значительно серьезнее, чем сообщалось сначала, и могла быть приравнена к акту войны.

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