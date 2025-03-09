Готовы ли американцы к радикальным протестам из-за Трампа: политолог предоставил статистику

В США может произойти волна вооруженного подполья и убийства. Кое-где беспорядки уже начались. Ведь Дональд Трамп имеет поддержку только около 25-30% населения, которые остаются верны ему в любых условиях. В то же время 50% голосовали против него, а 20% поддержали ситуативно из-за неприязни к 46-му президенту Джо Байдену.

Об этом сказал историк, политолог, профессор Ратгерского университета Александр Мотыль в эфире " Эспрессо".

"Беспорядки против администрации Трампа уже начались. Например, недавно возле моего дома собралось около 2000-3000 человек, скандировавших: "Мы отвергаем фашизм в Америке!" Также были демонстрации у салонов Tesla, где даже разбивали окна. Это свидетельствует о готовности людей даже к радикальным протестам.

Политолог напомнил времена 1960-х, когда в Америке происходили подобные действия, как со стороны левых, так и правых сил. Тогда шли массовые демонстрации за права человека и права афроамериканцев против войны во Вьетнаме.

"История повторится, в этом нет сомнения. Вопрос лишь в том, как Трамп будет реагировать на эти акции. Он может применить силу, которая приведет к ответу со стороны демонстрантов. В 1960-х годах действовали разные подпольные организации, которые бросали бомбы, убивали людей и тому подобное. До этого может дойти очень легко", — сказал Мотыль.

Если Трамп и в дальнейшем будет соблюдать свою политику, это может привести к тому, что через полгода или год американская демократия окажется под угрозой. А потом страна превратится в авторитарную систему или даже диктатуру, с элементами фашизма, хоть и в "легкой" форме.

"К сожалению, все движется именно в этом направлении", – резюмировал историк.

Напомним, ранее речь уже шла о том, что стоит за решением Дональда Трампа прекратить помощь Украине: В частности, журналист Виталий Портников назвал истинную причину.

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