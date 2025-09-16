Готовы ли поляки вновь открыть границу с Беларусью, закрытую перед военными учениями

Граница между Польшей и Беларусью в Крынках / © Associated Press

Граница между Польшей и Беларусью пока закрыта в связи с потенциальной угрозой, возникшей из-за военных учений белорусских сил. Возобновление движения возможно только тогда, когда обеспечат безопасность граждан.

Об этом сообщило Министерство внутренних дел и администрации РП, передает Polskie Radio

По словам пресс-секретаря ведомства Каролины Галецкой такое решение продиктовано заботой о безопасности поляков.

Министерство внутренних дел и администрации приняло решение о закрытии границ для обеспечения безопасности граждан. Министр Марцин Кервинский объяснил, что ограничение связано с угрозой, которая вытекает из военных учений в Беларуси. Он добавил, что власти постоянно следят за развитием ситуации и надеются на то, что закрытие границ не будет длительным, однако учения все еще продолжаются и окончательные выводы будут сделаны после завершения активной фазы учений.

Напомним, ранее мы писали о том, что совместные военные учения России и Беларуси «Запад-2025», которые проходят недалеко от границ Польши, близятся к завершению. В Европе растет беспокойство, что 30 тысяч военных, привлеченных к этим маневрам, могут быть использованы для нападения на одну из стран НАТО, подобно ситуации после российских учений «Запад-2021», предшествовавших вторжению в Украину.

12 сентября Польша полностью закрыла свою границу с Беларусью на фоне совместных российско-белорусских военных учений «Запад-2025». В Москве говорят, мол, удивлены таким решением Варшавы.