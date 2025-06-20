Готовы ли США к "оттепели" с Россией, пока война в Украине продолжается — анализ NYT

Президент США Дональд Трамп и Президент РФ Владимир Путин / © ТСН.ua

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Москва надеялась, что продолжение войны против Украины не помешает ей возобновить отношения с Вашингтоном. Однако Кремлю пришлось признать, что Белый дом не разделяет эту позицию.

Об этом пишет The New York Times.

Избрание президентом США Дональда Трампа в этом году дало России надежду на возобновление экономических и дипломатических связей с США. Однако в четверг, 19 июня, Кремль сделал самое откровенное заявление, свидетельствующее о трудностях, с которыми столкнулась его стратегия по отношениям с Белым домом.

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«Американские дипломаты считают, что нам необходимо напрямую увязать процесс устранения раздражителей в двусторонних отношениях с урегулированием в Украине», — заявил спикер Кремля Дмитрий Песков журналистам в пятницу на ежегодном экономическом форуме в Санкт-Петербурге.

Песков в очередной раз подчеркнул позицию Кремля, согласно которой Россия стремится обсуждать отношения с Соединенными Штатами отдельно от усилий по прекращению войны в Украине. Он утверждает, что если бы США и Россия сначала уделили внимание «построению отношений и устранению раздражителей» между собой, это лишь «способствовало бы более быстрому урегулированию в Украине».

Кремль надеялся, что «оттепель» в отношениях с Вашингтоном приведет к отмене некоторых экономических санкций, возвращению американских компаний, инвестициям США в российские природные ресурсы и большей свободе действий для России в отстаивании своих интересов в бывших советских республиках. В то же время, президент России Владимир Путин проявил мало заинтересованности в уступках требованиям США, Европы и Украины по прекращению огня, поскольку его войска продолжают наступательные действия.

Переговоры между Россией и Соединенными Штатами о возобновлении двусторонних связей также затягиваются. закрытыми.

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Напомним, в Кремле заявили, что у России якобы есть «стратегическое преимущество» на поле боя и не хочет его терять. К тому же, по словам Пескова, Россия не готова согласиться на безусловное перемирие с Украиной из-за того, что Запад не прекращает поставки оружия Киеву.