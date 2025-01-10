Готовы ли Украина и Россия к переговорам: у Байдена ответили

Джон Кирби отметил, что пока нет ожиданий, что любая из сторон готова к переговорам.

Администрация Байдена отвергла предположение, что новые санкции против России были введены в качестве разменной монеты в переговорах по завершению войны в Украине, поскольку на сегодняшний день нет ожиданий, что стороны готовы к таким переговорам.

Такую позицию озвучил в пятницу на брифинге для журналистов советник Белого дома Джон Кирби, пишет "Укринформ".

"Это (введение санкций против РФ – ред.) не делалось с расчетом того, что станет разменной монетой, которую можно забрать со стола, когда Украина захочет сесть за стол переговоров. Пока нет ожиданий, что любая из сторон готова к переговорам", – отметил Кирби.

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Советник Белого дома еще раз подчеркнул, что решение о введении дополнительных санкций основывалось на прогнозах для внешнего и внутреннего рынков в энергетическом секторе. В то же время, Кирби подтвердил, что ранее масштабные санкции в этой сфере откладывались для того, чтобы удержать повышение цен на энергоносители в Соединенных Штатах.

Напомним, Министерство финансов США в пятницу объявило о введении масштабного пакета санкций против энергетического сектора России. В список ограничений попали сотни танкеров теневого флота РФ, крупнейшая коммерческая судоходная компания "Совкомфлот", нефтедобывающие компании "Газпром Нефть" и "Сургутнефтегаз" вместе с их "дочками".

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