В ЕС ответили, готовы ли там поддержать план Зеленского по реформированию системы органов правопорядка

В ЕС уже ожидается внедрение системы реформирования.

План по реформированию органов правопорядка в Украине, представленный президентом Владимиром Зеленским, готов поддержать Европейский Союз.

Об этом в соцсети сообщило представительство Европейского Союза в Украине.

"ЕС приветствует одобрение президентом Владимиром Зеленским комплексной стратегии реформирования органов правопорядка. Эффективные и реформированные правоохранительные органы имеют решающее значение как для сопротивления Украины, модернизации и вступления страны в ЕС, так и выполнения семи рекомендаций", — говорится в заявлении Представительства.

Там также добавили, что европейские дипломаты ожидают внедрения стратегии и полны решимости всячески ее поддерживать.

Напомним, что Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон готов предоставить Украине большее вооружение для контрнаступления, если возникнет такая необходимость.

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