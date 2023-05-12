Категория
Мир
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В ЕС ответили, готовы ли там поддержать план Зеленского по реформированию системы органов правопорядка

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
Просмотры
1765
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В ЕС ответили, готовы ли там поддержать план Зеленского по реформированию системы органов правопорядка

В ЕС готовы поддержать в Украине реформирование правопорядка / Фото: Associated Press

В ЕС уже ожидается внедрение системы реформирования.

План по реформированию органов правопорядка в Украине, представленный президентом Владимиром Зеленским, готов поддержать Европейский Союз.

Об этом в соцсети сообщило представительство Европейского Союза в Украине.

"ЕС приветствует одобрение президентом Владимиром Зеленским комплексной стратегии реформирования органов правопорядка. Эффективные и реформированные правоохранительные органы имеют решающее значение как для сопротивления Украины, модернизации и вступления страны в ЕС, так и выполнения семи рекомендаций", — говорится в заявлении Представительства.

Там также добавили, что европейские дипломаты ожидают внедрения стратегии и полны решимости всячески ее поддерживать.

Напомним, что Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон готов предоставить Украине большее вооружение для контрнаступления, если возникнет такая необходимость.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
1765
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация