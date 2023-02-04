"Готовы применять все виды оружия": Медведев разразился угрозами из-за поставок Украине ракет из США

Заместитель председателя российского Совбеза Дмитрий Медведев, известный своими скандальными заявлениями, пригрозил Киеву. Поводом к новым угрозам стало предоставление нового современного оружия для ВСУ от западных партнеров.

Об этом сообщают российские средства массовой пропаганды.

Мол, ответ РФ будет "жестким", если Украина применит американские ракеты дальностью 150 км и нанесет удары по территории России или аннексированному Крыму.

"Наш ответ может быть любым. Об этом вполне уверенно сказал президент России. Мы не ставим себе никаких ограничений и в зависимости от характера угроз готовы применять все виды оружия. Согласно нашим доктринальным документам, включая основы ядерного сдерживания. Могу вас заверить: ответ будет быстрой, жесткой и убедительной", — сказал Медведев.

Путинский муртад заявляет, что возможные удары по полуострову не заставят Москву сесть за стол переговоров. Мол, как раз на это рассчитывают в США. Зато ситуация обострится.

"Результат будет прямо противоположный. Никаких переговоров в этом случае не будет, будут только удары возмездия. Запылает вся оставшаяся под властью Киева Украина", — высказался Дмитрий Медведев.

Заявления скандального Медведева

"Придворный шут" Путина не подбирает слова, когда сыплет угрозы и обвинения в адрес Киева или стран Запада. В частности, экспрезидент страны-агрессорки пригрозил Украине ракетами. Ведь Россия производит "тысячи видов такого вооружения".

Несчастно Медведев предупредил НАТО, мол, поражение России в Украине может спровоцировать ядерную войну. Мол, "ядерные государства никогда не проигрывали больших конфликтов, от которых зависит их судьба".

Кроме того, однажды он издал безумную идею: что делать с теми, кто не поддерживает действия и политику Кремля. Он предложил применять к "изменникам" России "специальные правила военного времени", которые будут выполнять "тихие группы незаметных людей".

А еще перед новым годом Медведев дал свои абсурдные прогнозы на следующий 2023 год. В частности, он "предсказывает" "захват Польшей и Венгрией западных областей бывшей Украины", "создание Четвертого рейха на базе Германии и присоединившихся к ней сателлитов (Польша, страны Балтии, Чехии, Словакии, Румынии, Киевской республики" и других маргина), "раздел Европы" и "гражданскую войну в США".

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