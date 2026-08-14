Готовят операторов дронов: в Беларуси школьников будут массово учить управлять БпЛА

Белорусские школьники / © Сайт Минобороны Белоруси

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В Беларуси с сентября обновят школьную программу для десятиклассников, добавив в нее практический курс управления беспилотниками. Девушек будут обучать элементам тактической медицины.

Об этом заявил заместитель министра образования Беларуси Александр Кадлубай, сообщило агентство «БелТА».

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Дроны и тактическую медицину включили в обновленную программу обучения для десятиклассников в Беларуси. Соответствующие навыки школьники будут овладевать в рамках занятий по «допризывной и медицинской подготовке».

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«Мы усилили практическую составляющую. Для десятиклассников программа включает 10-часовой курс по изучению и овладению навыками управления беспилотными летательными аппаратами. Для девушек значительно расширен практический блок медицинской подготовки — введены элементы тактической медицины. Мы сместили баланс в сторону практических занятий и увеличили их объем», — рассказал Кадлубай.

Он добавил, что речь идет об отходе от чистой теории к конкретным навыкам, необходимым в реальных условиях.

Отдельно чиновник отметил сотрудничество с минской воинской частью 5448, где дислоцируется бригада внутренних войск милиции.

«Мы видим свою задачу в том, чтобы максимально распространить этот опыт на всю Беларусь», — сказал замминистра образования.

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Угроза для Украины из Беларуси — какая ситуация

Напомним, в начале августа стало известно, что Беларусь развернет 37-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду в Гомельской области в 40 км от украинской границы. В следующем году планируется передислокация на постоянное место дислокации. В этом году белорусская армия планирует сформировать еще один батальон, подразделения боевого обеспечения, артиллерийские, зенитные и разведывательные подразделения.

Командир РДК Денис Капустин заявил о реальной угрозе открытия Россией нового фронта со стороны Беларуси на границе с Черниговской или Сумской областями для нарушения баланса сил на фронте. По его мнению, Москва давит на Минск, убеждая в отсутствии других вариантов, а в Беларуси уже фиксируются военные приготовления, в том числе обучение ТрО и формирование десантно-штурмовых групп.

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