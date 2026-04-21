Готовятся к худшему: еще одно государство закупает новейшее оружие против БпЛА

Австралия начинает масштабную модернизацию своих систем противовоздушной обороны, инвестируя миллиарды долларов в технологии борьбы с беспилотниками. Главным стимулом для такого шага стал опыт войн в Украине и Иране, где дроны продемонстрировали способность коренным образом изменять ситуацию на поле боя.

Об этом сообщает Bloomberg.

Министр оборонной промышленности Австралии Пэт Конрой объявил о подписании первых контрактов в рамках новой программы. В частности, речь идет о закупке небольших дронов-перехватчиков у компании Sypaq и лазерного вооружения от компании AIM.

Хотя сумма первых сделок составляет 30 миллионов австралийских долларов, общий бюджет программы достигнет ошеломляющих 7 миллиардов австралийских долларов (около 5 миллиардов долларов США).

«Это позволяет восстановить баланс между затратами и выгодами в интересах Сил обороны Австралии», — заявил Пэт Конрой во время презентации проектов.

Такая стратегия призвана решить главную проблему современного ПВО: когда на уничтожение дрона стоимостью в несколько тысяч долларов тратятся миллионы ракет. Лазерные системы и перехватчики позволят сохранить дорогостоящие ракеты для более сложных целей.

Новые системы борьбы с БПЛА являются лишь частью масштабного плана Австралии по увеличению оборонных расходов. В течение следующего десятилетия страна выделит дополнительно 53 миллиарда австралийских долларов на модернизацию армии.

План перевооружения включает:

строительство новых фрегатов для ВМС;

Создание новой системы противовоздушной обороны;

Закупку дальнобойного ударного оружия;

Расширение флота автономных аппаратов в воздухе и море.

В частности, уже в этом году на вооружение должны поступить первые экземпляры беспилотной подводной лодки «Призрачная акула». Также идет работа над беспилотным истребителем «Призрачная летучая мышь», который разрабатывается совместно с Boeing Co.

Столь стремительное усиление военных возможностей Канберры связано с экспансией Китая в регионе. Правительственный отчет за 2023 год прямо указал на то, что нынешняя армия Австралии не пригодна для использования по назначению в текущей стратегической обстановке.

Кроме дронов и лазеров, Австралия полагается на соглашение Aukus с США и Великобританией, согласно которому в 2030-х годах страна должна получить собственный флот атомных подлодок. Все эти меры превратить Австралию в прочный оборонительный форпост, способный оперативно реагировать на стремительно меняющиеся угрозы под влиянием современных технологий.

Напомним, Госдума РФ приняла в первом чтении поправки в закон «Об обороне», позволяющие президенту России вводить войска в другие страны под предлогом «защиты» россиян, задержанных по решениям судов.

Военный обозреватель Денис Попович заявил, что такие шаги напоминают действия России в преддверии полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году, когда Кремль создавал юридическую основу для агрессии.

По его словам, новые нормы могут стать формальным поводом для военных операций против любого государства, где будут привлечены к ответственности гражданина РФ. Эксперт также предупредил о возможном изменении тактики с акцентом на массированное применение беспилотников.

Также почётный профессор Букингемского университета, историк Энтони Глиз заявил, что Третья мировая война уже фактически длится несколько лет.

По его словам, ключевыми признаками этого являются войны «по выбору», игнорирование международного права и стремление лидеров продолжать конфликты вместо их завершения. В частности, он обратил внимание на действия США и Израиля по Ирану, а также провел параллели с войной России против Украины.

Глиз подчеркнул, что подобные процессы уже наблюдались перед Первой и Второй мировыми войнами, а нынешние конфликты могут перерасти в глобальное противостояние с участием нескольких государств.