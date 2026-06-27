Готовятся к худшему: Германия может срочно восстановить обязательный призыв в армию

В Германии планируют радикально увеличить численность армии / © Архів

Реклама

Из - за острой необходимости укрепления обороноспособности страны на фоне агрессивной политики Кремля немецкие законодатели рассматривают радикальную реформу Бундесвера . Глава оборонного комитета парламента Томас Ревекамп предупредил, что стране придется вернуться к принудительной военной службе, если амбициозные планы по набору добровольцев терпят неудачу. Окончательное решение по этому поводу власти должны принять до 31 июля следующего года, когда действующее законодательство о военной службе официально претерпевает изменения.

Об этом пишет The Telegraph.

Усиление Бундесвера и угроза нападения

В настоящее время немецкая армия насчитывает около 185 тысяч кадровых военных, но канцлер Фридрих Мерц стремится создать самую мощную конвенционную армию по всей Европе. Для достижения этой цели численность вооруженных сил планируется существенно увеличить до 260 тысяч солдат к 2035 году. Однако нынешние медленные темпы привлечения добровольцев вызывают серьезные сомнения у ведущих парламентариев страны.

Реклама

Обязательную службу в Германии упразднили еще в 2011 году, но после начала полномасштабного вторжения России в Украину оборонная стратегия Берлина кардинально изменилась. Военные аналитики предупреждают, что Москва может быть полностью готова к вооруженному нападению на одну из стран НАТО уже к 2029 году. Именно поэтому привлечение молодежи к вопросам обороны и защиты государства критически важно для выживания.

"Если нам не удастся достичь этих целей путем добровольного привлечения, нам придется вернуться к обязательному призыву", - подчеркнул Томас Ревекамп.

Противоречивые реформы и европейский опыт

В этом году в Германии уже внедрена новая модель службы, по которой мужчины призывного возраста обязаны заполнять специальные анкеты и проходить медицинское освидетельствование. Однако предыдущие попытки усилить контроль, в частности, идея обязать юношей просить разрешение на выезд за границу, вызвали волну возмущения и были отменены. Критики оборонной реформы среди молодежи даже обвиняли правительство в попытках превратить новое поколение в обычное пушечное мясо.

Германия является далеко не единственным европейским государством, которое спешно наращивает собственную военную мощь из-за растущей российской агрессии. К примеру, во Франции запустили программу добровольной национальной службы на 10 месяцев с выплатой 10 тысяч евро для привлечения подростков. Польша также максимально ускорила расширение армии на восточном фланге НАТО, планируя догнать темпы и научить 400 тысяч человек до конца текущего года.

Реклама

Напомним, в апреле Минобороны Германии отменило запрет на выезд из страны мужчин призывного возраста. Впрочем, граждане предупредили, что запрет может вернуться в случае ухудшения ситуации безопасности или введения обязательной военной службы.

Новости партнеров