Готовятся к "худшему сценарию": в Норвегии возобновят строительство укрытий

Норвегия планирует возобновить строительство бомбоубежищ, готовясь к "худшему сценарию".

Об этом сообщило NRK.

По данным правительства, с 1998 года в Норвегии не было построено ни одного бомбоубежища. Но война в Украине показала, что они спасают жизнь. Поэтому правительство хочет, чтобы в Норвегии было больше таких укрытий.

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"Вокруг нас больше неопределенности. Мы должны позаботиться о гражданском населении на случай "худшего сценария" с войной или вооруженным нападением. В таком случае укрытия являются одной из необходимых мер защиты", — сказала министерка юстиции и общественной безопасности Норвегии Эмилия Энгер Мель.

В настоящее время в правительстве предлагается два типа укрытий. Один отвечает современным укрытиям, защищающим от химических и радиоактивных веществ и взрывчатых веществ, а второй – для обычного оружия. В этот тип укрытия могут быть переоборудованы станции метро или подземные парковки.

"Сейчас мы фактически устанавливаем требование, что здания площадью более 1000 квадратных метров должны иметь укрытия", – добавила она.

Напомним, заместитель спикера парламента Норвегии Свен Харберг в выступлении на Третьем парламентском саммите Крымской платформы отметил, что если Россия докажет, что силой можно достичь своего, то ни одна страна Европы не будет чувствовать себя в безопасности.

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