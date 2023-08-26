Готовятся к миссиям на Луну: NASA и SpaceX запустили астронавтов на МКС

На борту станции экипаж проведет более 200 научных экспериментов и технологических демонстраций.

Четыре астронавта международного экипажа находятся на орбите после успешного запуска ракеты SpaceX Falcon 9. Астронавты прибудут на Международную космическую станцию (МКС) в воскресенье, 27 августа.

Об этом говорится в блоге NASA.

Это 7-я миссия NASA SpaceX Crew-7 является коммерческой от агентства по ротации экипажа, стартовавшей из Космического центра имени Кеннеди во Флориде до Международной космической станции утром 26 августа.

"На борту станции экипаж проведет более 200 научных экспериментов и технологических демонстраций, чтобы подготовиться к миссиям на Луну, Марс и за их пределами, принося пользу человечеству на Земле", – заявил руководитель NASA Билл Нельсон.

Специалисты проведут сбор срезков микроорганизмов извне космической станции, первое исследование реакции человека на разную продолжительность космического полета и исследование физиологических аспектов сна астронавтов.

Космический корабль Dragon, который называется "Edurance" ("Выносливость"), достигнет орбитальной станции около 9 утра 27 августа. Трансляцию прибытия астронавтов можно будет просмотреть на сайте NASA.

Напомним, на космическом аппарате "Луна-25" от РФ при переходе на предпосадочную орбиту произошла внештатная ситуация.

Также в июле 2023 года индийский космический аппарат Чандраян-3 начал свое путешествие на Луну.

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