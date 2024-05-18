Готовятся к новым атакам?: россияне усиливают оборону военно-морской базы в Новороссийске – фото

Партизаны показали подготовку россиян на базе в Краснодарском крае.
Российские оккупанты укрепляют военно-морскую базу Черноморского флота в Новороссийске (Краснодарский край РФ), надеясь защититься от атак украинских морских дронов.
Об этом сообщает партизанское движение "Атеш".
По данным "Атеш", россияне устанавливают разные средства против морских дронов. В частности подводных сетей и плавучих барьеров, которые, в теории, должны помешать атаке дронов. Кроме того, наращиваются средства ПВО и РЛС.
"Несмотря на все усилия россиян, Силы обороны Украины продолжают поражать цели в Новороссийске, как это произошло 17 мая", - подчеркнули партизаны.
Напомним, в ночь на 17 мая в результате совместных мероприятий ГУР и СБУ украинские дроны поразили ряд военных объектов в Новороссийске и Севастополе.
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