Готовятся к новым атакам?: россияне усиливают оборону военно-морской базы в Новороссийске – фото

Российские оккупанты укрепляют военно-морскую базу Черноморского флота в Новороссийске (Краснодарский край РФ), надеясь защититься от атак украинских морских дронов.

Об этом сообщает партизанское движение "Атеш".

По данным "Атеш", россияне устанавливают разные средства против морских дронов. В частности подводных сетей и плавучих барьеров, которые, в теории, должны помешать атаке дронов. Кроме того, наращиваются средства ПВО и РЛС.

Военно-морская база ЧФ в Новороссийске / Фото: Telegram / Движение "АТЕШ"

Военно-морская база ЧФ в Новороссийске / Фото: Telegram / Движение "АТЕШ"

Военно-морская база ЧФ в Новороссийске / Фото: Telegram / Движение "АТЕШ"

"Несмотря на все усилия россиян, Силы обороны Украины продолжают поражать цели в Новороссийске, как это произошло 17 мая", - подчеркнули партизаны.

Военно-морская база ЧФ в Новороссийске / Фото: Telegram / Движение "АТЕШ"

Военно-морская база ЧФ в Новороссийске / Фото: Telegram / Движение "АТЕШ"

Напомним, в ночь на 17 мая в результате совместных мероприятий ГУР и СБУ украинские дроны поразили ряд военных объектов в Новороссийске и Севастополе.

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