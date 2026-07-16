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Готовятся к новым войнам: Пентагон переходит на дешевые ракеты — Defense News
В Пентагоне считают, что такое недорогое оружие сможет выполнять задачи, которые раньше выполнялись гораздо более дорогими боеприпасами.
Военно-воздушные силы США делают ставку на дешевые крылатые ракеты, которые можно закупать тысячами.
Об этом пишет Defense News.
Пентагон заключил соглашения с тремя компаниями — Anduril по ракете Barracuda-500, CoAspire по «быстро адаптированной доступной крылатой ракете» и Zone 5 Technologies по ракете Rusty Dagger.
Ракеты класса «воздух-поверхность» большой дальности стоят более 1,3 миллиона долларов за штуку. В то же время ВВС США хотят приобрести новые ракеты по значительно более низкой цене — около 218 000 долларов за снаряд.
Компания Anduril заявила, что ее рамочное соглашение рассчитано на семь лет, а поставки начнутся в 2027 году. По данным компании, ВВС намерены закупать до 8000 снарядов FAMM в год обоих вариантов у всех конкурирующих поставщиков.
Согласно бюджетным прогнозам, в течение пяти лет будет закуплено 28 000 ракет от всех поставщиков на сумму 12,6 миллиарда долларов.
Напомним, учитывая опыт войны в Украине, в европейских странах НАТО все чаще подчеркивают необходимость увеличения объемов недорогого вооружения вместо высокотехнологичных систем. Эксперты утверждают, что в современных условиях на поле боя важнее не совершенство вооружения, а его доступность, масштабируемость и готовность к немедленному использованию.
Между тем, Украина разрабатывает собственные баллистические ракеты FP-7 и FP-9, которые по характеристикам напоминают американские ATACMS, однако будут иметь существенные преимущества и будут вдвое дешевле.