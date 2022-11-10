Готовятся к войне с Китаем?: россияне в пограничном Благовещенске "ликвидировали" ракетный удар

В российском городе Благовещенск (Амурская обл.), расположенном на границе с Китаем, прошли учения по отработке последствий ракетного удара.

Об этом сообщает издание "SOTA".

В издании предположили, что так российские власти готовятся к вероятной войне с Китаем.

"По легенде учений, здание городского вокзала попало под ракетный удар, результатом которого стали 30 раненых и 13 погибших", – говорится в сообщении.

В учениях приняли участие местные власти, спасатели, Росгвардия, "скорая помощь" и пожарные.

Ранее власти Благовещенска готовили бомбоубежища на случай войны, однако местные СМИ описали это как "проверку подвалов". Мэрия просила подготовить "подземные помещения многоквартирных домов независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности к использованию для укрытия населения".

Благовещенск расположен на границе с Китаем. От китайского города Хэйхэ его отделяет всего 800 метров реки Амур. Население Хейхе составляет 1 млн 673 тыс. человек, в то время как в Благовещенске – всего 241 тысяча.

Отметим, что ранее Благовещенск являлся центром Зеленого Клина — компактного расселения украинцев на Дальнем Востоке. На украинских картах первой половины ХХ ст. его иногда обозначали как Благовищэнськэ. На Дальнем Востоке до 1920-х годов существовало мощное украинское движение, но советская власть репрессировала его лидеров или принудила к эмиграции. Само население в течение столетия ассимилировалось и теперь имеет только украинские фамилии, заканчивающиеся на "энко". Также в регионе остались украинские названия сел, вроде Киевки или Черниговки.

Ранее глава КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай усилит подготовку своего войска к любой войне.

Тем временем эксперты прогнозируют войну Пекина не с Москвой, а с Тайванем. Президент Тайваня заявила, что в ближайшее время ожидает вторжение Китая и берёт пример с Украины.

Российский публицист Андрей Пионтковский ранее говорил, что Цзиньпин очень недоволен российским диктатором Владимиром Путиным. Кроме того, лидер Китая уже якобы планирует решение своих вопросов в постпутинской России.

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