Готовятся к войне с НАТО: "слитые" документы раскрыли амбициозные планы России

НАТО и Россия

Россия, вероятно, готовится к долговременному военному противостоянию, которое выходит за рамки текущей войны в Украине. Кремль намерен резко нарастить производство новейших танков Т-90М, создавая долгосрочную угрозу для НАТО.

Об этом пишет Институт изучения войны (ISW).

Согласно оказавшимся в распоряжении аналитиков документам, российский «Уралвагонзавод» (УВЗ) намерен выйти на пиковые показатели производства танков, начиная с 2027 года. Планы поражают:

Пик в 2028 году: выпуск 428 танков Т-90М и Т-90М2.

Общий план на 2027-2029 гг.: выработать 1118 новых и модернизированных танков.

Эти цифры значительно превышают текущие производственные мощности завода, которые, по разным оценкам, составляют от 3 до 15 танков в месяц. Для достижения таких показателей России придется преодолеть дефицит рабочей силы и в обход санкций получать западные высокоточные станки.

Аналитики ISW отмечают, что амбициозные планы совпадают с текущей ситуацией на поле боя в Украине. Наблюдается заметное уменьшение использования российских танков по сравнению с 2023-2024 годами.

Этот тезис подтвердил и высокопоставленный финский военный чиновник, заявивший, что Россия «почти ни одного» из своих новых танков не отправляет на передовую, а накапливает их для более «позднего использования».

Планируемое увеличение производства танков может свидетельствовать о том, что Россия планирует военные сценарии вне текущей войны.

«Цели УВЗ по модернизации российского бронетанкового парка… достаточны для полного пополнения танкового парка России для очередной масштабной войны», — отмечают аналитики.

Таким образом Москва стремится не только компенсировать потери в Украине, но и создать мощный бронетанковый кулак для проектирования силы и создания прямой военной угрозы для стран НАТО в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

«Запланированное увеличение производства свидетельствует о том, что Россия планирует военные непредвиденные обстоятельства вне войны в Украине на фоне своих текущих операций «Нулевой фазы» против Европы, и что Москва стремится проектировать силу против НАТО», — говорится в отчете ISW.

Напомним, военный аналитик Михаил Самусь спрогнозировал, что в 2026 году Россия может столкнуться с растущим дефицитом личного состава. По его словам, хотя сейчас РФ удается ежемесячно набирать в армию примерно столько же, сколько она теряет (около 30 тысяч), экономические проблемы в следующем году изменят эту ситуацию.

Это заставит российское командование выбирать приоритетные направления для атак, что позволит ВСУ более эффективно контролировать фронт и лишать врага наступательного потенциала.