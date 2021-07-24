Готовятся к возможной эвакуации: регионы Германии, что пострадали от наводнений, снова накроют дожди

Готовятся к возможной эвакуации: регионы Германии, что пострадали от наводнений, снова накроют дожди

На выходные, 24 и 25 июля, в Германии снова прогнозируют дожди.

В Германии в землях Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн-Вестфалия, где накануне прошли аномальные дожди, что вызвало наводнения, готовятся к новой непогоды.

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Об этом сообщает Spiegel.

Как отмечается, на выходные, 24 и 25 июля, в Германии снова прогнозируют дожди. Это вызвало беспокойство у людей, проживающих в регионах, наиболее пострадавших от разрушительного наводнения.

Глава МВД Рейнланд-Пфальц Роджер Левенц отметил, что пока нет оснований бояться непогоды, однако в случае мощных дождей, людей эвакуируют из региона.

Северный Рейн-Вестфалия также готовится к возможным новым сильным осадкам. Там усиленно работают спасатели и созданы кризисные группы.

Напомним

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