Готовятся к вторжению России: в Польше разрабатывают план эвакуации произведений искусства

В Варшаве готовятся к вторжению РФ / © Associated Press

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Правительство Польши готовит план вывоза за границу ценнейших произведений искусства на случай возможного вторжения России.

Об этом сообщила министерша культуры Польши Ханна Врублевская в интервью Financial Times.

По ее словам, правительство ведет переговоры с международными партнерами по размещению эвакуированных экспонатов из около 160 учреждений, находящихся на попечении польского государства. Речь идет не только о картинах и скульптурах, но и о редких книгах и музыкальных инструментах.

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План эвакуации должен быть завершен до конца текущего года. Он является частью масштабных мер безопасности правительства премьера Дональда Туска, также предусматривающих укрепление охраны границ и увеличение численности вооруженных сил Польши до 500 тысяч военнослужащих.

Работой над планом руководит бывший полковник польской армии Мачей Матьсяк, занимавший должность заместителя начальника военной контрразведки.

Как отметила Врублевская, план частично опирается на опыт, который Польша получила после полномасштабного вторжения России в Украину, помогая эвакуировать украинские культурные артефакты. Некоторые из них до сих пор хранятся на польской территории.

Также она сообщила, что страны Балтии поддерживают подобный подход.

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«Они немного меньше, поэтому для них все немного проще — им не нужно координировать так много людей, так много музеев», — объяснила министерша.

Ранее сообщалось, что польские истребители были подняты в небо во вторник утром из-за угрозы со стороны российских ракет.

Мы ранее информировали, что в польском городе Седльце (укр. — Сидлец) родители одной из школ обратились к местным властям с просьбой ограничить набор детей-украинцев.