ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
204
Время на прочтение
1 мин

Готовятся ли США к военным действиям в Гренландии: в МИД Германии ответили

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что нет оснований полагать, что США всерьез рассматривают военные действия в Гренландии.

Автор публикации
Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Германия

Германия / © УНІАН

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что "нет оснований" считать, что США серьезно рассматривают военные действия против Гренландии.

Об этом сообщает издание DW.

Вадефуль выступил после встречи с госсекретарем США Марком Рубио, подчеркнув, что члены НАТО совместно заботятся о безопасности в Арктике.

"Соединенные Штаты стоят на стороне Европы и привержены защите закона и свободы в западном мире. В этом нет никаких сомнений", - отметил он.

По словам Вадефуля, европейцам не следует волноваться из-за слухов, в которые не верят в Вашингтоне. Министр также сообщил, что предстоящие переговоры Рубио с министром иностранных дел Дании пройдут "в дружеской и конструктивной атмосфере".

Напомним, ранее республиканец Рэнди Файн зарегистрировал в Конгрессе США законопроект об аннексии Гренландии и возможное предоставление ей статуса американского штата по соображениям нацбезопасности.

Также ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп отдал приказ Объединенному командованию специальных операций США подготовить план возможного вторжения в Гренландию.

Дата публикации
Количество просмотров
204
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie