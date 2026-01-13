Готовятся ли США к военным действиям в Гренландии: в МИД Германии ответили

Германия / © УНІАН

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что "нет оснований" считать, что США серьезно рассматривают военные действия против Гренландии.

Об этом сообщает издание DW.

Вадефуль выступил после встречи с госсекретарем США Марком Рубио, подчеркнув, что члены НАТО совместно заботятся о безопасности в Арктике.

"Соединенные Штаты стоят на стороне Европы и привержены защите закона и свободы в западном мире. В этом нет никаких сомнений", - отметил он.

По словам Вадефуля, европейцам не следует волноваться из-за слухов, в которые не верят в Вашингтоне. Министр также сообщил, что предстоящие переговоры Рубио с министром иностранных дел Дании пройдут "в дружеской и конструктивной атмосфере".

Напомним, ранее республиканец Рэнди Файн зарегистрировал в Конгрессе США законопроект об аннексии Гренландии и возможное предоставление ей статуса американского штата по соображениям нацбезопасности.

Также ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп отдал приказ Объединенному командованию специальных операций США подготовить план возможного вторжения в Гренландию.