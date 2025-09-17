Готовятся выдавать для мобилизации?: украинцев в Канаде заставляют доказывать, что они не уклонисты

Канада готовится «выдавать» украинских мужчин?

В Канаде украинские мужчины, подавшие документы на постоянное проживание, получают письма от Министерства иммиграции, в котором их просят предоставить официальную справку об освобождении от военной службы.

Об этом пишет паблик «Українська Канада».

«Многие украинцы — мужчины, которые подались на постоянное проживание в Канаде, получают «Письма счастья» — Procedural fairness letter от Министерства иммиграции Канады — IRCC, в котором офицер просит предоставить официальную справку, что мужчина был освобожден от военной службы и не призывался в военное время», — говорится в сообщении.

Также в паблике добавили письмо, полученное их читателем. Данное письмо офицер направил после того, как заявитель предварительно ответил на дополнительный запрос относительно информации о военной службе или ее отсутствии (military records form), добавил приписное свидетельство и объяснение, что никогда не служил и не призывался на службу. Но это не устроило канадского иммиграционного офицера.

В письме говорится, что «в Украине существует обязательная военная служба для мужчин, начиная с 25 лет. Хотя призыв в Украине был упразднен в 2012 году, его возобновили в 2014 году. После российского вторжения в 2022 году все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, не имевшие освобождения, были обязаны зарегистрироваться в местных военкоматах и пройти медицинское освидетельствование для возможной службы. Согласно вашей Анкете А (форма IMM5669), вы указали, что проживали и работали в Украине после достижения 25 лет. Поскольку вы проживали в своей стране во время пребывания в возрасте обязательного призыва, вы должны предоставить заверенную копию документа об освобождении от военной службы или заверенную копию военных документов, выданных соответствующим украинским органом».

На предоставление документов и на ответ дается 7 дней.

В другом паблике Bankova Mail предположили, что если такая практика станет массовой, это может свидетельствовать, что Канада, вероятно, станет первой страной, которая станет возвращать мужчин призывного возраста домой.

В Сети разгорелась пылкая дискуссия по этому поводу. Одна часть комментаторов не видит ничего удивительного в таком решении.

Другие же — категорически против, и считают его незаконным.

