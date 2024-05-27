Говорил, что "Украина является частью РФ": Шольц рассказал, как Путин пытался обосновать вторжение

Путин рассказал Шольцу, что "границы можно менять с помощью силы".

Во время встречи в Кремле в феврале 2022 года, перед вторжением РФ в Украину, глава Кремля Владимир Путин убеждал канцлера Германии Олафа Шольца, что "Украина и Беларусь являются частью РФ".

Об этом рассказал немецкий канцлер в воскресенье, 27 мая, передает Укринформ.

Также читайте Потери россиян в Украине пересекли новую психологическую отметку

По словам Шольца, во время этого разговора Путин продемонстрировал свои имперские представления, заявив, что "границы можно менять с помощью силы".

Среди других причин для войны Путин назвал пропагандистский нарратив, что Украина намерена вступить в НАТО. На что Шольц открыто сказал российскому диктатору, что "об этом речь не идет, по крайней мере, еще лет 30".

Также Путин рассказал Шольцу о якобы "нацистском режиме" в Украине.

"Говорить об этом, когда президент является еврей.... Стоит себе представить, насколько это абсурдное, позорное объяснение для обоснования войны", — прокомментировал немецкий политик.

Напомним, немецкий канцлер Олаф Шольц высказался по поводу ударов западным оружием по России и объяснил свою позицию.

Читайте также: