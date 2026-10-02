"Говорил как дедушка": журналистка отметила странное поведение Путина во время выступления

Владимир Путин / © Associated Press

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Президент России Владимир Путинво время последних публичных выступлений выглядит всё более престарелым и немощным, а его речь сопровождается запинками и провалами в мысли.

Об этом пишет издание Express, ссылаясь на анализ журналистки The Daily Beast Эллисон Куинн, которая почти десять лет работала в Москве и Киеве.

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Квинн обратила внимание на одно из недавних выступлений Путина перед российскими журналистами. По её словам, российский президент во время выступления часто смотрел в пол, терял нить рассказа, нервничал и говорил непоследовательно.

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Журналистка отметила, что Путин в последнее время выглядит всё более старым и немощным.

«Раньше это было как-то страшно, а теперь он заикается, выглядит не лучшим образом, видно, что он нервничает», — сказала Квинн.

Она уделила особое внимание отрывку из выступления, в котором Путин говорил об ударах по российскому интернет-магазину Wildberries.

По словам журналистки, российский президент странно реагировал на то, что Украина наносит удары по объектам крупного российского ритейлера, и, казалось, сам терял нить собственного рассказа.

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Квинн сравнила манеру речи Путина с тем, как может говорить пожилой человек, который путается в собственном рассказе.

«Это звучало так, будто говорил какой-то дедушка, он казался не в себе», — сказала журналистка, обратив внимание на многочисленные запинки во время выступления.

В то же время Express отмечает, что утверждения о возможном ухудшении здоровья Путина остаются предположениями. Ранее в информационном пространстве также распространялись версии об использовании российским президентом двойников, однако Кремль такие утверждения опровергает.

Квинн также сравнила Путина с президентом США Дональдом Трампом, отметив, что оба политика сталкиваются с публичными предположениями относительно их когнитивного состояния. По её оценке, Путин менее зависим от внимания и одобрения аудитории, чем его американский коллега.

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Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что у него «самый высокий IQ», и в качестве аргумента в пользу своих интеллектуальных способностей упомянул своего дядю.

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