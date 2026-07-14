"Говорили, что ему не место в Польше": в Лодзе избили поляка, приняв его за украинца

В Польше избили местного жителя, приняв его за украинца / © inpoland

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В центре польского города Лодзь жестоко избили мужчину. Пострадавший заявил, что, вероятно, его приняли за украинца, поскольку во время избиения он слышал ксенофобские высказывания.

Об этом сообщает польское издание rmf24.pl.

Нападение на жителя Лодзи произошло на проспекте Пилсудского в районе Старый Видзев в Лодзе. Это район города, расположенный недалеко от самого центра. Об обстоятельствах нападения сообщил Максимилиан Ясиак из городского управления полиции в Лодзе.

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«На данный момент не установлен злоумышленник, который, проходя мимо жителя Лодзи, разговаривавшего по телефону, ударил его, а затем обрушился на него с ругательствами, намекая, что ему не место в Польше», — сказал Ясиак.

Потерпевший — поляк. По данным полиции, злоумышленник принял его за украинца и нанес ему два удара по голове. У потерпевшего повреждены нос и челюсть. Мужчину доставили в больницу, а на следующий день он подал заявление о совершении преступления в полицейский участок «Лодзь-Видзев».

«Мы разыскиваем виновного в избиении. Только после того, как его задержат и допросят, мы сможем установить мотив его действий и на этом основании предъявить обвинение», — сказал Максимилиан Ясяк.

Напомним, в Польше разгорелся скандал после инцидента в общественном транспорте, где мужчина запугивал украинских школьниц и требовал, чтобы они вернулись в Украину. Видео с инцидентом было опубликовано в соцсетях.

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