GPS-атака на самолет Урсули фон дер Ляен: болгарский политик обвинил Кремль во лжи

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен / © Associated Press

Министр внутренних дел Болгарии Даниэль Митов заявил, что не стоит верить российским возражениям о причастности к инциденту с глушением GPS на самолете президентки Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен.

Об этом он сказал в эфире болгарского телеканала БНТ.

Митов рассказал, что правоохранители уже проверили версию о возможной кибератаке и исключили ее. Министр подчеркнул, что такие случаи являются частыми:

«С начала войны в Украине в 2022 году такого типа глушения GPS-систем полетов в определенных регионах, находящихся вблизи конфликта, происходят постоянно».

Комментируя официальные заявления России, Митов подчеркнул, что «то, что отрицает или не отрицает Москва, не имеет никакого значения». Он напомнил, что Россия ранее отрицала присутствие своих войск в Крыму, что свидетельствует о полном недоверии к ее заявлениям.

Министр отметил: «Мы уже привыкли, что оттуда нельзя получить достоверную информацию. Мы должны проверить, что происходит».

Напомним, самолет с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен на борту вынужден был приземлиться в Болгарии с использованием бумажных карт. Причиной стало вероятное вмешательство российских систем, подавляющих GPS.

Впоследствии Еврокомиссия обвинила Россию во вмешательстве в работу GPS-системы самолета с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен на борту во время пролета над Болгарией в понедельник.

Представитель Еврокомиссии Арианна Подеста подтвердила, что самолет безопасно приземлился в аэропорту Пловдива. Она отметила, что полученная от болгарских властей информация указывает на то, что причиной проблем с GPS стало «явное вмешательство со стороны России».

Также высшее военное чиновник Германии Карстен Бройер заявил, что во время полетов сталкивался с препятствиями для работы GPS.