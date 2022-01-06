Грабят банки, атакуют дорогие бутики и крушат витрины бульдозерами: в Алматы орудуют мародеры (фото, видео)

Грабят банки, атакуют дорогие бутики и крушат витрины бульдозерами: в Алматы орудуют мародеры (фото, видео)

Сотни людей, пользуясь беспорядком в стране, атакуют магазины и дорогие бутики, грабят банки и офисы, разносят государственные учреждения.

В городе Алматы, охваченного вспыхнувшими в Казахстане массовыми акциями протестов, начали орудовать мародеры.

Сотни людей, пользуясь беспорядком в стране, атакуют магазины и дорогие бутики, грабят банки и офисы, разносят государственные учреждения.

Соответсвующие фото и видео публикуют очевидцы в соцсетях.

Мародеры в Алматы разграбили крупнейшие ТЦ

Так, как пишет @vlastkz, крупнейшие торговые центры Алматы, в частности Mega Alma-Ata, Esentai, Promenade, ЦУМ разграблены, в некоторых из них до сих пор находятся мародеры.

Захватили оружие

Кроме того, мародеры захватили склад боеприпасов Национальной гвардии Казахстана.

Грабят банки

Также появилось видео, как толпа грабит отделение банка в Алматы. По словам очевидцев, таких случаев десятки по городу.

Вытащили деньги из сейфа и разделили между собой

Еще несколько человек разбили сейф в здании акимата и вытащили несколько миллионов тенге.

Демонстранты разделили "добычу" между собой.

Мародеры бульдозером ломают витрины: шокирующее видео из Алматы

На кадрах также видно, что люди выносят из магазинов бытовую технику. Большой популярностью пользуются телевизоры — многие выбегают с "плазмами".

На одном из видео видно, как мужчины и женщины выносит разную мелочь из магазина, а очевидно владелец пытается им помешать.

А чтобы попасть в магазины, ломают двери и окна. Используют для этого даже бульдозеры.

Мародеров не останавливает даже стрельба

Не останавливает мародеров даже стрельба. На снятых очевидцами кадрах видно, как один человек тянет к авто телевизор буквально под пулями.

Разгромили аэропорт

Также участники акций протеста разломили местный аэропорт. Мародеры тоже выносили оттуда все, что можно было взять.

Напомним, в Казахстане начались протесты из-за цены на газ. В некоторых городах полиция жестоко задерживала митингующих, что вызвало еще большее сопротивление.

4 января в Алматы произошли столкновения протестующих со стражами порядка, во время которых горели полицейские машины и раздавались выстрелы.

"Самые горячие" стычки начались 5 января. Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайного положения на территории всей страны.

Кроме того, Токаев в эфире одного из казахских телеканалов сообщил, что обратился за военной поддержкой к партнерам стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) для преодоления в стране массовых протестов. В состав организации входит Россия.

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