Градус растет: в Греции закрывают туристические места, в Италии объявили красный уровень опасности

По всей южной и центральной Европе началась жара, а в 16 городах Италии предупреждают о "красных" температурных показателях.

Об этом пишет BBC.

Предупреждения об опасности в Италии относятся также к самым популярным туристическим городам — Риму, Флоренции и Болонье. Правительство советует избегать солнца с 11:00 до 18:00 и заботиться о пожилых или уязвимых людях.

В Греции температура достигает +40 °C и более, поэтому в самые жаркие часы туристам запрещают посещать Акрополь. Один из путешественников рассказывает, что по дороге видел людей, которые теряли сознание, получали медицинскую помощь, сидели в каретах скорой и даже рвали от теплового удара.

Ожидается, что на следующей неделе в некоторых частях южной Испании, юго-восточной Италии и Греции столбик термометра достигнет +47 °C.

В Чехии метеорологи предупреждают, что на выходные температура может превысить +38, а такие температуры не свойственны этой стране.

Ожидается, что на протяжении всей следующей недели Европу ждет очередная жаркая волна с рекордно высокими температурами.

Европейское космическое агентство предупреждает, что в Италии, Испании, Франции, Германии и Польше может быть экстремальная жара.

Обычно жаркая погода поступает по волнам. Но, согласно наблюдениям, эти волны становятся все более частыми по всему миру.

На прошлой неделе средняя температура в мире составила 17.23C, что является рекордно высоким уровнем.

Итальянские метеорологи уже назвали эту европейскую жаркую волну "Цербером" — так звали трехглавого пса-монстра из Дантового "Ада".

Между тем больницы сообщают об увеличении количества обращений, связанных с жарой. Речь идет о дегидрации, а также истощении от жары, ведь ночные температуры также рекордные, и продолжается все это уже не одну неделю.

Первой жертвой "Цербера" оказался 44-летний мужчина, погибший, работая на улице в Лоде, недалеко от Милана.

По оценкам специалистов, во время рекордно жаркого для Европы летом прошлого года из-за жары погибли более 61 тысячи человек.

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